شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة لـ شريهان فى عيد ميلادها.. ترقص فى إحداها أمام أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم الجمعة، مع عيد ميلاد الفنانة الكبيرة شريهان، حيث حققت نجومية كبيرة اكتسبتها من خلال عدة أعمال قدمتها خلال مسيرتها الفنية، ما جعلها تحتل مساحة كبيرة فى قلوب محبيها، ممن اعتبروها أيقونة بسبب تلك النجاحات العديدة لها، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على مجموعة من الصور النادرة لها.

بدأت شريهان مسيرتها الفنية فى الرابعة من عمرها، حين درست الرقص التعبيرى فى العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت فى بطولة مسلسل "المعجزة" وأنتجته لها والدتها، كما شاركت فى طفولتها فى فيلمى قطة على نار ونصف دستة أشرار، وقدمت بعدهما العديد من الأفلام المهمة مثل "خلى بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح".

ورغم قلة المسرحيات التى قدمتها شريهان، إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفنى، وهى: "المهزوز، إنت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد على".

وكانت من أهم مناطق تميز شريهان في التليفزيون هى الفوازير الرمضانية التي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتى لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها، "حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة".



رقصة شريهان أمام أم كلثوم



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