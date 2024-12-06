ميرنا وليد - بيروت - تصدرت مصممة الأزياء العالمية دوناتيلا فيرساتشي بعد أحدث إطلالة لها اذ خضعت للكثير من العمليات التجميلية وتغيرت كثيرا عن الشكل الذي عرفها الجمهور به اذ صبغت شعرها وخضعت لبعض حقن الفيلر والوتوكس كما تخلت عن المكياج الذي كانت دائماً تطل به والذي يكون داكن بشكل كبير حول عينيها كما تخلت عن الحواجب المصبوغة بالابيض وبدت أصغر بكثير في السن وجذبت اطلالتها الصحف العالمية بشكل كبير الذين تفاجأوا بهذا التحول الكبير والذي لم تكشف سببه حتى اليوم الا ان كثر لم يعرفوها بعد هذه التغييرات.

كانت هذه تفاصيل خبر تغيير جذري في شكل دوناتيلا فيرساتشي بعد خضوعها لعدد كبير من عمليات التجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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