ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة نوال الكويتية وهي في احد المطارات وهي تتوجه نحو احدى الطائرات لتغادر البلد الموجودة فيه وتم وضع تعليق على الفيديو وهو : الفنانة نوال الكويتية تغادر الكويت بعد سحب جنسيتها"

الا ان هذا الفيديو على الرغم من انه صحيح لكنه قديم وليس له علاقة ابدا بموضوع سحب الجنسية منها اذ لم تكشف الفنانة المحبوبة اي تفصيل حول ما حصل معها ولم تعلق حتى الساعة عن موضوع الجنسية الكويتية وكل ما شاركته على صفحتها كان أغنيتها من ألبومها الجديد.

كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة الفيديو المنتشر لـ نوال الكويتية وهي تغادر الكويت بعد سحب الجنسية منها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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