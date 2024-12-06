خاص بالفيديو- بديع أبو شقرا: "بدنا نضل عايشين ونعمل بلد غصب عنا وعن كل الناس"

ميرنا وليد - بيروت - دائما ما يحقق الممثل اللبناني بديع أبو شقرا نجاحات كثيرة بأعماله التمثيلية، نذكر "من الآخر، للموت، راحوا، بردانة أنا، العميد، ومشيت، لآخر نفس، ستيلتو"، ومؤخرا "ع أمل" مع الممثلة ماغي بو غصن من إنتاج إيغل فيلمز.



الممثل بديع أبو شقرا شارك في مباراة كرة قدم جمعته بالممثلين ميشال حوراني ، سعيد سرحان، سعد حمدان، حسن حمدان، جيسكار لحود، جوزيف ساسين، محمد فوعاني، وذلك مع شباب نازحين.

موقع "الفن" تواجد في المباراة، وقد أجرينا لقاء مع بديع أبو شقرا.

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