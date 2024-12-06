ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية مي الغيطي بخطوبتها من الطبيب أندروس برون، مشاركة الجمهور مجموعة صور رومانسبة برفقته عبر حسابها الخاص.

وقد ظهرت مي في الصور بغاية السعادة وعلامات الحب واضحة عليها، وعلقت: "تمت خطوبتي على صديقي الدكتور أندروس برون… الحمد لله، شكرًا لأصدقائي الأعزاء على جعل هذا اليوم مميزًا".

وقد تفاعل الجمهور معها بشكل كبير معبرين عن إعجابهم بإطلالتها ومتمنين لها السعادة برفقة خطيبها.

وقد شاركت مي الغيطي بعدة أعمال مؤخراً، منها مسلسل "مسار إجباري" الذي عرض في رمضان 2024، مسلسل "أولاد عابد" وفيلم "شوجر دادي".

كانت هذه تفاصيل خبر مي الغيطي تحتفل بخطوبتها بشكل رسمي.. وهذه هوية العريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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