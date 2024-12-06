شكرا لقرائتكم خبر عن مدربة التمثيل مروة جبريل تكشف عن صعوبات برنامج كاستنج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مدربة التمثيل والـ Casting Director مروة جبريل عن الصعوبات التى واجهتها خلال مشاركتها في برنامج "كاستنج" أحد مشروعات الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب التمثيلية، والذى شهد مشاركة متميزة من متسابقين من دول عربية ومحافظات مصرية، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، على أن يشارك الموهوبين في أدوار البطولة بمسلسل تليفزيوني من إنتاج المتحدة، كان حلم بالنسبة لها.

وصرحت جبربل فى تصريحات خاصة لليوم السابع مشيرة إلى :"كانت الصعوبة الأكبر في تصفية عدد المتقدمين من 16ألف شخص تقريبا إلى 300 شخص، ولكنها تمت بمساعدة فريق كبير من المتخصصين الذين ساعدونا، وقمنا بعمل كاستنج لجميع الأشخاص حتى وصلولنا لـ 50 شخصا هم الذين بدأنا معهم رحلة البرنامج".

وتابعت جبريل قائلة: " الفكرة الأساسية لبرنامج كاستنج مبنية على فكرة الاختيار لمسلسل محدد من إخراج المخرج عمرو سلامة، الذى كان يعرف جيدا فكرة العمل لهذا كان رأيه هو الأهم في خلال عملية الاختبارات التي كانت صعبة بسبب وجود العديد من المتقدمين الموهوبين، ولهذا كنا نقوم بـ عمل تقييم بتركيز كبير لاختيار الشخص المناسب، ولكن كان الاختلاف في نسبة الموهبة، وهذا كان الفيصل في الاختيار بين المتسابقين بالإضافة إلى من سيحتاج إلى فترة تدريب أكبر عن غيره وهى رفاهية لم نمكن نملكها خاصة مع بدء العمل على المسلسل بالتزامن مع اختيار المشاركين به وتصويره على الفور".

مشروع كاستنج هو مشروع الشركة المتحدة لاكتشاف المواهب التمثيلية ويشهد مشاركة متميزة من متسابقين من دول عربية ومحافظات مصرية، ويقوم بالإشراف عليه المخرج عمرو سلامة.

استطاع برنامج "كاستنج" لاكتشاف المواهب في مجال التمثيل، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصدر الترند خلال الفترة الماضية.

يعتمد برنامج "كاستنج" على معيار وحيد للاختيار وهو الموهبة، ما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة، كما أنه لا يعتمد على الموهوبين من كل الدول العربية، كما أنه لا يعتمد على اللغة العربية فقط بل بإمكان المواهب أن يقدموا مشهدا بلغة مختلفة.