شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون تكشف عن رسالتها لنفسها فى سن صغيرة.. اعرف محتواها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية شارون ستون رسالة مؤثرة إلى نفسها الأصغر سنًا، قائلة: "ستنجحين"، وذلك خلال حوار جديد مع موقع BBC، حيث انهارت ستون في البكاء عندما سُئلت عما ستقوله لنفسها الأصغر سنًا.

وقالت ستون إن رسالتها ستكون: "ستنجحين. أنت لا تعرفين ذلك، لكنك ستنجحين، فى وقت ما من حياتى كنت سأقوم بوشم هذه الكلمات على الجزء الداخلي من جفوني"، مؤكدة:" كنت أرغب في معرفة أننى سأنجح مرات عديدة".

وكانت قد أشارت ستون إلى الوقت الذي كادت فيه أن تموت بسبب نزيف في المخ قبل 23 عامًا، حيث ادعت ستون أن الأطباء اعتقدوا أنها "تتظاهر" بالحالة الطبية الطارئة في عام 2001.

ولكن في ذلك العام، دخلت ستون المستشفى بعد إصابتها بسكتة دماغية أدت إلى نزيف في المخ، وهو الأمر الذي استمر لمدة تسعة أيام، وأعطيت ستون فرصة بنسبة واحد في المائة فقط للبقاء على قيد الحياة بعد الحادث.

ومن ثم علقت ستون على هذا الحادث قائلة:" عندما وقعت على الأرض ولم أتمكن من الحصول على سيارة إسعاف، ومن بعدها عدت إلى المنزل من المستشفى، وقرأت في مجلة People أننا لن نعرف لمدة 30 يومًا ما إذا كنت سأعيش أم أموت، وهذا الأمر أفزعنى".

وواصلت ستون مناقشة المعارك الأخرى التي واجهتها في حياتها، بما في ذلك المشاكل المالية ومعركة الحضانة مع زوجها السابق على ابنهما المتبنى.

وأضافت ستون قائلة: "لقد مر كل هذا الوقت، واجد نفسى واقفة افكر فى كل الأشياء التى حدثت، وأؤكد لى أن الأمر انتهى".