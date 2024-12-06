شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى صخر عن العمل مع حنان مطاوع وياسمين رئيس: ثنائى موهوب جداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان صدقى صخر عن الاختلافات ما بين شخصيتي حنان مطاوع وياسمين رئيس والذى شاركهما في الجزئين الأول والثاني سواء في صوت صورة أو رقم سري الذى يعرض حالياً علي شاشة قناة dmc بقوله : "الاثنين ممثلتين كبار جداً، وكلاً منهما له قدرة كبيرة على مستوي الموهبة والتفانى في العمل".

وأضاف: "حنان مطاوع إنسانه هادئه بطبعها ومجامله، أما ياسمين فمن النوعية الصريحة جداً وتقول أي شيء حتي لو ها يزعل، ولكن في النهاية الاثنتين حينما يدخلا اللوكيشن وتبدأ كلتاهما العمل يتفانين تفانيا شديدا ولديهما إخلاص كبير لما يقدماه".

رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.