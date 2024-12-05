بجلسة تصوير رومانسية مي الغيطي تعلن ارتباطها بصديقها المقرب.. بالصور

جلسة تصوير رومانسية

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:24 مساءً - أعلنت الفنانةارتباطها بشاب من خارج الوسط الفني من خلال حسابها الخاص بموقع ‏الصور والفيديوهات "إنستغرام".قامت الفنانة مي الغيطي بنشر جلسة تصوير رومانسية تجمعها بصديقها المقرب أندرياس براون عبر ‏حسابها بـ"إنستغرام" لتعلن بها خبر ارتباطها به، ومن خلال تعليق أرفقته بالصور وجهت الشكر ‏لأصدقائها لمشاركتهم فرحتها بهذا اليوم حيث قالت: "تمت خطوبتي رسمياً على صديقي المقرب ‏الدكتور أندرياس براون‏.. الحمد لله.. شكراً لأصدقائي الرائعين على جعل هذا اليوم مميزاً للغاية".‏

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مي الغيطي بالفيلم القصير "ماما"‏

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آخر مشاركات مي الغيطي بدراما رمضان ‏

حصل الفيلم الروائي القصير "ماما" مؤخراً على جائزة أفضل فيلم مصري من مهرجان ميدفيست، ‏وتُعتبر هذه الجائزة هي الخامسة للفيلم بعد مشاركته في عدد من المسابقات والمهرجانات الفنية.فيلم "ماما" بطولة، كوثر يونس، مارك لطفي، مصطفى الششتاوي، ساندرو كنعان، ريم ‏العدل، محمد صلاح، صماد، الحسيني، وزيان، بالإضافة إلى الطفل دانيال شريف، وهو من تأليف ‏وإخراج ناجي إسماعيل.وتدور أحداث فيلم "ماما" حول فتاة تستعد لاستقبال عامها الحادي والعشرين، في الوقت الذي تخفي ‏فيه سراً مرعباً لحماية نفسها وشقيقها.بعد ثلاثة أعوام من الابتعاد عن السباق الرمضاني، عادتمرة أخرى ضمن فريق عمل مسلسل "مسار إجباري" والذي تم ‏عرضه بموسم رمضان الماضي لتحصد الانتباه كما اعتادت، بشخصية "خديجة". ‏وتدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يعيش الشابان (علي) و(حسين) حياتين مختلفتين، ثم يكتشفان أنهما أخوان من ‏الأب، الذي يموت ويترك لهما دليلاً يغير مسار جريمة قتل.ويشارك في العمل كوكبة كبيرة من النجوم، على رأسهم بسمة، صابرين، عصام عمر، أحمد داش، صابرين، مي الغيطي، وجاء العمل من ‏إخراج نادين خان، ومن تأليف باهر دويدار.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».