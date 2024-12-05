منى زكي تتسلم تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي: محظوظة أنني مصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:24 مساءً - انطلق منذ قليل حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والذي شهد حضورًا كبيرًا من نجوم وصُناع السينما بالوطن العربي والعالم.
وقد شهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة المصرية منى زكي بجائزة اليسر التكريمية عن مُجمل أعمالها السينمائية، وصعدت الفنانة منى زكي إلى خشبة المسرح وتسلمت التكريم وعقب ذلك ألقت كلمة عبرت من خلالها عن سعادتها بالتكريم من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.
كما أكدت الفنانة منى زكي خلال كلمتها بأنها فخورة بعملها بمجال التمثيل وفخورة بكونها تعيش بمنطقة تهتم بالفن والفنانين، ووجهت الشكر للمملكة العربية السعودية على التطور الكبير الذي تشهده، مؤكدة بأن الفن هو ما يربط الإنسانية جميعًا ووجهت الشكر لكافة صُناع السينما ما بين المُخرجين والمؤلفين والعاملين بالمجال السينمائي، كما وجهت الشكر خلال كلمتها لزوجها الفنان أحمد حلمي حيث أنه أكبر داعم لها ووصفته بأنه الملك لديها ويقف بجوارها دائمًا.
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وجاء من أبرز الحضور الممُثلة السعودية سمية رضا والتي ظهرت على السجادة الحمراء والتقطت العديد من الصور، كما حرص على الحضور أيضًا الممثل والمُنتج السعودي حسن عسيري والمخرجة السعودية هناء العمير، فيما جاء من ضمن الحضور على السجادة الحمراء النجم العالمي مايكل دوجلاس، والنجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز، والمخرج العالمي سبايك لي والذي ظهر على السجادة الحمراء بجانب جُمانا راشد الرّاشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.
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وقد شهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة المصرية منى زكي بجائزة اليسر التكريمية عن مُجمل أعمالها السينمائية، وصعدت الفنانة منى زكي إلى خشبة المسرح وتسلمت التكريم وعقب ذلك ألقت كلمة عبرت من خلالها عن سعادتها بالتكريم من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.
منى زكي توجه الشكر للسعودية ولإدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي خلال كلمتهاقالت الفنانة منى زكي خلال كلمتها بأنها فخورة أنها مصرية وقد وُلدت محبة للفنون مثل الجميع ومع كل تكريم لها أو لأحد من زملائها الفنانين تشعر بتقدير الفن والسينما، كما وجهت الشكر خلال كلمتها لإدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي على تكريمها كما أشادت بالتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية بكافة المجالات.
كما أكدت الفنانة منى زكي خلال كلمتها بأنها فخورة بعملها بمجال التمثيل وفخورة بكونها تعيش بمنطقة تهتم بالفن والفنانين، ووجهت الشكر للمملكة العربية السعودية على التطور الكبير الذي تشهده، مؤكدة بأن الفن هو ما يربط الإنسانية جميعًا ووجهت الشكر لكافة صُناع السينما ما بين المُخرجين والمؤلفين والعاملين بالمجال السينمائي، كما وجهت الشكر خلال كلمتها لزوجها الفنان أحمد حلمي حيث أنه أكبر داعم لها ووصفته بأنه الملك لديها ويقف بجوارها دائمًا.
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فعالية السجادة الحمراء بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائييُذكر أن فعالية السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قد شهدت حضور عدد كبير من نجوم وصُناع السينما بالوطن العربي والعالم.
وجاء من أبرز الحضور الممُثلة السعودية سمية رضا والتي ظهرت على السجادة الحمراء والتقطت العديد من الصور، كما حرص على الحضور أيضًا الممثل والمُنتج السعودي حسن عسيري والمخرجة السعودية هناء العمير، فيما جاء من ضمن الحضور على السجادة الحمراء النجم العالمي مايكل دوجلاس، والنجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز، والمخرج العالمي سبايك لي والذي ظهر على السجادة الحمراء بجانب جُمانا راشد الرّاشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».