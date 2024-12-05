منى زكي توجه رسالة خاصة لزوجها أحمد حلمي أثناء تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:24 مساءً - شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقامة في مدينة جدة التاريخية في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر الجاري، تكريما خاصا للفنانة منى زكي التي حرصت على توجيه رسالة شكر إلى زوجها النجم أحمد حلمي.
وجهت منى زكي رسالة شكر خاصة للقائمين على مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وأشادت بدور المملكة العربية السعودية في دعمها للفن والفنانين، وحرصت على إهداء التكريم الذي حصلت عليه لكل صناع الأعمال الفنية سواء فنيين أو مخرجين ومؤلفين لدورهم الكبير في خروج العمل بأفضل شكل.
وأنهت حديثها برسالة خاصة لزوجها الفنان أحمد حلمي، وأكدت أن الفضل في نجاحها يرجع لإيمانه بموهبتها ودعمه الكبير والمستمر لها خلال مشوارها الفني، ومازحته قائلة أنها كتبت كلمة الشكر حتى لا تنساها كما حدث في تكريم سابق.
جاء من أبرز الحضور الممُثلة السعودية سمية رضا والتي ظهرت على السجادة الحمراء والتقطت العديد من الصور، كما حرص على الحضور أيضًا الممثل والمُنتج السعودي حسن عسيري والمخرجة السعودية هناء العمير.
فيما جاء من ضمن الحضور على السجادة الحمراء النجم العالمي مايكل دوجلاس، والنجمة البريطانية كاثرين زيتا، والمخرج العالمي سبايك لي والذي ظهر على السجادة الحمراء بجانب جُمانا راشد الرّاشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.
يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.
يمكنك قراءة: مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عن إقامة جلسة حوارية للمخرج سبايك لي
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كلمة منى زكي خلال تكريمهاوفور صعودها على المسرح ألقت كلمة خاصة عبرت من خلالها عن سعادتها بحصولها على هذا التكريم، وأكدت أن حب الفن موجود في تكوين كل مصري، بداية من عصر القدماء المصريين اللذين كانوا يعبرون عن أنفسهم بالرسومات على جدران المعابد وحتى تطور الفن الذي نعيشه الآن، وأكدت على اعتزازها بكونها امرأة مصرية وعربية محبة للفن ونشأت في منطقة غنية بكل أشكال الفنون.
وجهت منى زكي رسالة شكر خاصة للقائمين على مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وأشادت بدور المملكة العربية السعودية في دعمها للفن والفنانين، وحرصت على إهداء التكريم الذي حصلت عليه لكل صناع الأعمال الفنية سواء فنيين أو مخرجين ومؤلفين لدورهم الكبير في خروج العمل بأفضل شكل.
وأنهت حديثها برسالة خاصة لزوجها الفنان أحمد حلمي، وأكدت أن الفضل في نجاحها يرجع لإيمانه بموهبتها ودعمه الكبير والمستمر لها خلال مشوارها الفني، ومازحته قائلة أنها كتبت كلمة الشكر حتى لا تنساها كما حدث في تكريم سابق.
أبرز الحضور في حفل الافتتاحتواجد في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حضور عدد كبير من نجوم وصُناع السينما بالوطن العربي والعالم.
جاء من أبرز الحضور الممُثلة السعودية سمية رضا والتي ظهرت على السجادة الحمراء والتقطت العديد من الصور، كما حرص على الحضور أيضًا الممثل والمُنتج السعودي حسن عسيري والمخرجة السعودية هناء العمير.
فيما جاء من ضمن الحضور على السجادة الحمراء النجم العالمي مايكل دوجلاس، والنجمة البريطانية كاثرين زيتا، والمخرج العالمي سبايك لي والذي ظهر على السجادة الحمراء بجانب جُمانا راشد الرّاشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.
يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.
يمكنك قراءة: مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عن إقامة جلسة حوارية للمخرج سبايك لي
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ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».