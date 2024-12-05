جودر يعيق ياسر جلال من التواجد بمسلسلين في رمضان 2025

توقف مسلسل "للعدالة وجه آخر" وتأجيله

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تفاصيل مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة"

View this post on Instagram A post shared by MediaHub - سعدي جوهر (@mediahub)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:24 مساءً - حرمت الأمور التسويقية، الفنانمن التواجد بمسلسلين خلال، بعدما أقدم على هذه الخطوة بالتعاقد على مسلسل جديد يحمل اسم "" من 15 حلقة، ليخوض بها منافسات رمضان 2025، بجانب تواجده بالجزء الثاني من مسلسل "" المحجوز مكانه من العام الماضي.ياسر جلال كان قد تعاقد على بطولة مسلسل "" من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو وإنتاج محمد مشيش للعرض في موسم دراما رمضان 2025، ولكن بعد فترة قصيرة من بدء التحضيرات توقف العمل وتم تأجيله بسبب تواجد ياسر جلال بمسلسل آخر في رمضان وهو "" وهو ما يتعارض مع التسويق خاصة وأن ياسر هو بطل العملين.يمكنكِ قراءة.. ياسر جلال يتعاقد على مسلسل جديد.. هل سيتواجد بعملين في رمضان 2025؟وأصبح ياسر جلال مضطراً للتواجد فيبمسلسل واحد فقط وهو الجزء الثانى من "" الذي شارف على الانتهاء من آخر مشاهده، حتى يكون جاهزا للعرض خلال الشهر الكريم، حيث استئنف ياسر جلال وفريق العمل تصوير المشاهد المتبقية على فترات متقطعة بسبب ارتباطات الفنانين المشاركين في البطولة بأعمال أخرى.مسلسل "" من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، ياسر الطوبجي، وأيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.إقرأي أيضاً.. فيديو.. ياسر جلال يكشف السبب الحقيقي وراء حدوث حريق "لوكيشن" مسلسل "جودر"وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، حيث يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"، حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنية شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»