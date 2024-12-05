كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:24 مساءً - بعيداً عن ساحات المحاكم والقضايا التي دامت لسنوات بينها وبين طليقها النجم جوني ديب، وبعيداً أيضاً عن الحياة الفنية ومواعيد التصوير والحفلات والمهرجانات، تعيش آمبر هيرد حياة بعيدة عن التوترات، حيث تركز فيها أكثر على العائلة وابنتها، ولكن فيما يبدو أنها ستستقبل عضواً صغيراً جديداً.

آمبر هيرد تستعد لتوسيع عائلتها

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أكد موقع People أن آمبر هيرد حامل وتنتظر طفلها الثاني، حيث قال متحدث باسم هيرد: "ما زال الحمل في مراحله المبكرة، لذا ستدرك أننا لا نريد الخوض في الكثير من التفاصيل في هذه المرحلة. يكفي أن نقول إن آمبر سعيدة بنفسها وابنتها أوناغ بايغ".

ابنة آمبر هيرد؛ أوناغ بايغ، تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف السنة، حيث رحبت بها في 8 أبريل من عام 2021. وقد كشفت هيرد عن استقبالها أوناغ بعد ثلاثة أشهر من ولادتها، حيث كتبت على إنستغرام: "قررت أنني أريد إنجاب طفل" قبل أربع سنوات"، وأردت أن أفعل ذلك بشروطي الخاصة"، وأضافت: "أدرك الآن مدى أهمية التفكير في أحد أكثر أجزاء مصائرنا جوهرية بهذه الطريقة بالنسبة لنا كنساء".

ومنذ ذلك الحين، تشارك هيرد تحديثات حول أوناغ والأمومة، بما في ذلك المنشورات التي وصفت نفسها بأنها "الأم والأب فقط" بالإضافة إلى "الأم متعددة المهام".

آمبر هيرد تعيش في أوروبا لتعتني بابنتها

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تزوجت آمبر هيرد من جوني ديب، ولم يتم الطلاق في هدوء، إذ شهدت أروقة المحاكم بينهما محاكمة تشهير مثيرة للجدل حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في فيرجينيا خلال صيف عام 2022. وبعد انتهاء تلك المعركة القانونية بخمسة أشهر، انتقلت الممثلة إلى الخارج لتعيش حياة أكثر هدوءاً في مدريد، إسبانيا.

قال المطلع حينها عن هيرد: "كانت المحاكمة مرهقة بالنسبة لها. لقد اشتاقت إلى ابنتها الصغيرة. وأضاف أن هيرد قضت الأشهر السابقة في أوروبا التي تحبها، وأن الممثلة ترغب في أن تكون مجرد أمّ هناك"، وأضاف المصدر: "إنها تركز على تربية ابنتها. إنها تقضي كل يوم مع فتاتها، تتجولان وتزوران المتنزهات وتستمتعان بوقت العائلة. أمبر أم عظيمة".

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