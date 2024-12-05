ميرنا وليد - بيروت - إنضمت الممثلة اللبنانية إلسا زغيب إلى قائمة أبطال مسلسل "نفس"، الذي بدأ تصويره منذ ايام تحت إدارة المخرج إيلي سمعان، إستعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2025،، وشاركت الشركة المنتجة للمسلسل صورة إلسا من كواليس العمل وهي تحمل الكلاكيت حيث ستلعب شخصية ميرنا، مما أثار حماس المتابعين لرؤية أدائه الجديد.
يعد مسلسل "نفس" دراما اجتماعية معاصرة، يجمع نخبةمن الممثلين اللبنانيين والسوريين، بينهم الممثل السوري عابد فهد، دانييلا رحمة، ومعتصم النهار، المسلسل من تأليف إيمان السعيد، وإنتاج شركة الصباح، ويمتد على مدار ثلاثين حلقة.
العمل يشهد تعاونًا مميزًا بين عابد فهد ودانييلا رحمة لأول مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إلسا زغيب تنضم إلى مسلسل "نفس" لرمضان 2025 وتؤدي دور ميرنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.