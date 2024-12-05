إلسا زغيب تنضم إلى مسلسل "نفس" لرمضان 2025 وتؤدي دور ميرنا

ميرنا وليد - بيروت - إنضمت الممثلة اللبنانية إلسا زغيب إلى قائمة أبطال مسلسل "نفس"، الذي بدأ تصويره منذ ايام تحت إدارة المخرج إيلي سمعان، إستعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2025،، وشاركت الشركة المنتجة للمسلسل صورة إلسا من كواليس العمل وهي تحمل الكلاكيت حيث ستلعب شخصية ميرنا، مما أثار حماس المتابعين لرؤية أدائه الجديد.



يعد مسلسل "نفس" دراما اجتماعية معاصرة، يجمع نخبةمن الممثلين اللبنانيين والسوريين، بينهم الممثل السوري عابد فهد، دانييلا رحمة، ومعتصم النهار، المسلسل من تأليف إيمان السعيد، وإنتاج شركة الصباح، ويمتد على مدار ثلاثين حلقة.

العمل يشهد تعاونًا مميزًا بين عابد فهد ودانييلا رحمة لأول مرة.