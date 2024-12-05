مي عمر تتألق بفستان من طوني ورد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية مي عمر بإطلالة ساحرة خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث إرتدت فستانًا رائعًا من تصميم المصمم اللبناني طوني ورد، وتألقت مي عمر في الحفل، محققة أنظار الحضور بإطلالتها المميزة التي تعكس أناقتها الخاصة، مما جعلها من أبرز الممثلات في هذا الحدث السينمائي الكبير.



وأشعلت الممثلة المصرية مي عمر حسام متابعيها لأحدث الاعمال التي تشارك فيها و هي يحمل إسم "بضع ساعات في يوم ما"، وذلك من خلال نشر البوستر الرسمي عبر حسابها الاص، كما و كشفت عن ملامح شخصيتها في الفيلم و علقت قائلةً: "مي عمر في فيلم بضع ساعات في يوم ما، ٢٦ كانون الأول بجميع سينمات مصر، تأليف: محمد صادق، إخراج : عثمان ابو لبن".

وفي وقت سابق، نشرت الممثلة المصرية مي عمر، مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت مي عمر في الصور، التي نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، برفقة زوجها المخرج المصري محمد سامي، بلقطات رومانسية.

وتفاعل المتابعون مع صور مي، وأعربوا من خلال التعليقات عن محبتهم الكبيرة للثنائي، وإعجابهم بعلاقتهما.