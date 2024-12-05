ميرنا وليد - بيروت - إفتُتحت الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بحضور نخبة من الممثلين مثل الممثلة المصرية نادية الجندي، إلهام شاهين، و منى زكي، إنطلقت الفعاليات بعرض فيلم "ضي" للمخرج المصري كريم الشناوي، الذي يروي قصة شاب نوبي يعاني من الألبينو، في رحلة من جنوب مصر إلى شمالها لتحقيق حلمه، الفيلم من بطولة أسيل عمران و إسلام مبارك و تم تصويره في مواقع متنوعة، و يستمر المهرجان حتى 14 كانون الأول 2024، و يُعد منصة بارزة للإحتفاء بالسينما العربية و العالمية.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول أحمد حلمي ومنى زكي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بحضور نخبة من الممثلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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