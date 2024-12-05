ميرنا وليد - بيروت - روج الفنان المصري محمد رمضان لأغنيته الجديدة "برج الثور" المقرر طرحها غداً، وظهر رمضان متقمصاً شخصية الرئيس المصري الراحل أنور السادات من حيث الأسلوب والملابس و حتى "البايب"، وكان قد شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه صورة جديدة عبر خاصية الستوري على حسابه على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي، جمعته بالفنانة شيرين رضا.
وأرفق محمد رمضان الصورة بتعليق اكتفى فيه بكتابة: "مش فاضي".
الصورة أثارت تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح حديث الساعة وتتصدر الترند.
في سياق آخر، يواصل محمد رمضان العمل على فيلمه الجديد "أسد"، الذي يجمعه مع مجموعة كبيرة من الممثلين، من بينهم رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا، وأحمد خالد صالح، والفيلم من إخراج محمد دياب.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يروج لأغنيته "برج الثور" بتقمصه لشخصية الرئيس الراحل أنور السادات - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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