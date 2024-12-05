ميريام فارس تتألق عالميًا .. من مونديال 2022 إلى الفورمولا 1 في قطر

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مدى أكثر من 20 عامًا، الجمهور بفنها الإستثنائي، حيث انتقلت من الشهرة المحلية إلى العالمية بفضل موهبتها وحضورها المسرحي الباهر.
لم تقتصر نجاحاتها على الموسيقى فقط، بل شملت محافل عالمية كاختيارها من الفيفا لأداء أغنية المونديال 2022 "Tukoh Taka"، وظهورها في الفورمولا 1 في قطر بعرضها المميز The Myriam Show.
إمتد تأثيرها إلى مجالات أخرى مثل تصميم Avatar خاص بها في لعبة PUBG، وظهور وثائقي عنها على نتفليكس، مما جعلها رمزًا للإبداع والنجاح في الفن العربي.
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