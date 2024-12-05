أحلام ترد على انتقادات تكرار الفساتين: “أحب أشيائي جداً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة للرد على الجدل المثار حولها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي رسالة عبر حسابها على منصة “إكس”، عبّرت فيها عن رأيها بوضوح بعد تعرضها لموجة من الانتقادات بسبب ظهورها بنفس الفساتين في مناسبات متعددة.

وأكدت أحلام في رسالتها أنها تعيد ارتداء الفساتين لأنها تشتريها بمالها الخاص ولا تستعيرها أو تعيدها إلى المتاجر بعد استخدامها. وقالت: “أولاً صباح الورد طبعاً، أعيد فساتيني لأني أشتريها بفلوسي مش هدية ولا ألبسها مرة وأرجعها للبوتيك”.

كما استغلت أحلام رسالتها لتوجيه نصيحة للجمهور، داعيةً إلى عدم التسبب بضغط مادي على الأهل من خلال عادات استهلاكية غير ضرورية. وأضافت: “هذي فعلاً رسالة للكل، لا تضغطون على أهاليكم بالمصاريف. وحتى ولدي وبناتي معودتهم على هالشي وأوريهم: شوفوا، لبست هالفستان ورجعت لبسته مرة ثانية”.

واختتمت الفنانة رسالتها بالتعبير عن حبها لأشيائها الخاصة، قائلة: “أنا أحب أشيائي جداً.. أحبكم”.

تُعرف أحلام بصراحتها وتفاعلها المباشر مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دائماً ما تعبر عن آرائها بوضوح وثقة.