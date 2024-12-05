إليسا تحتفي بجمال بيروت: “الحب الذي لا يتلاشى أبدًا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت النجمة اللبنانية إليسا، الخميس، أغنية جديدة بعنوان “حبك متل بيروت”، من كلمات جان نخول وألحانه بالشراكة مع محمد بشار، وتوزيع جيمي حداد.

وأهدت إليسا الأغنية لمدينتها في تدوينةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، قائلة: “بيروت، لقد مررتِ بالكثير، ومع ذلك لا يزال قلبك ينبض بقوة. هذه الأغنية لك، لقوتك وجمالك، والأهم من ذلك كله، لشعبك. لكل روح تدعوك إلى الوطن. إلى الحب الذي لا يتلاشى أبدًا”.

وظهرت إليسا في كليب الأغنية الذي يحمل توقيع المخرج إيلي فهد، وهيي تتجول في بيروت، وتلتقط نبض شوارع المدينة التي نفضت عنها غبار الحرب مؤخراً.

وتستعد إليسا لإحياء إحدى الحفلات الموسيقية المرافقة لفعاليات “أكبر بطولة غولف في الرياض” بالسعودية، في 6 كانون الأول/ ديسمبر.