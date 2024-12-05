كتاب تايلور سويفت يقترب من رقم: أكبر إطلاق لعام 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمكّنت تايلور سويفت من تحقيق أكبر إطلاق في عالم النشر لعام 2024 بفضل سلسلة متاجر واحدة فقط.

وبحسب شركة “سيركانا”، تم بيع حوالي 814 ألف نسخة من كتاب “إيراس تور بوك” لتايلور، خلال عطلة عيد الشكر.

وتتعقب “سيركانا” حوالي 85% من سوق الكتب المطبوعة، ولكن أرقام كتاب “إيراس” كانت أكثر دقة، حيث تم بيع الكتاب حصرياً من خلال سلسلة متاجر “تارغت”، التي أطلقت الكتاب المرتبط بجولتها “إيراس”، يوم الجمعة السوداء.

ورغم غياب الكتاب عن متاجر مثل أمازون وغيره، ورغم شكاوى بعض المعجبين بشأن وجود أخطاء مطبعية وسعره البالغ 39.99 دولار، سجلت المبيعات نجاحاً هائلاً.

ولم ترد أي تعليقات رسمية من قبل “تارغت” أو تايلور سويفت حتى الآن.

بهذه الأرقام، انضمت سويفت إلى قائمة قليلة من الأسماء التي حققت إطلاقات ضخمة.

والكتاب غير الخيالي الوحيد الذي تفوق على هذا الرقم كان مذكرات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما “أرض الميعاد”، الذي باع 816 ألف نسخة في أول أسبوع له عام 2020، ولكنه كان متوفراً في جميع المتاجر الكبرى، عكس كتاب سويفت الذي تعقبت سيركانا مبيعاته فقط خلال أول عطلة نهاية أسبوع.