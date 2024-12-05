سيدة أمريكا الأولى تبحث عن أصولها الإيطالية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال زيارتها لجزيرة صقلية، بحثت سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن عن أصولها الإيطالية.

وزارت بايدن بصحبة ابنتها آشلي، بلدة جيسو الصغيرة التي عاش فيها أجدادها في شمال شرق جزيرة صقلية.

وقالت بايدن، خلال مراسم أقامها أمس الأربعاء فيديريكو باسلي، عمدة مدينة ميسينا: “منذ أكثر من مئة عام، سار جدّايَ، جايتانو وكونشيتا جياكوبا، في الشوارع الضيقة لمدينة جيسو. وتحدّثا مع جيرانهما، وشاهدا النجوم خلال الليل”.

وأضافت: “جدّاي ودّعا جيسو، وأبحرا، والأمل يملأ قلوبهما. ولكنهما لم يتوقّعا أبداً أنه خلال ثلاثة أجيال، ستعود حفيدتهما بصفتها أول سيدة أولى إيطالية للولايات المتحدة “.