أميرة الصباغ تتغنى بشريك حياتها: “ولا كل الرجالة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية أميرة الصباغ بعنوان “ولا كل الرجالة” حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

أغنية “ولا كل الرجالة” باللهجة المصرية وجاءت بقالب غنائي مقسوم – مودرن من حيث اللحن والأجواء الموسيقية الإيقاعية.

ركزت أغنية “ولا كل الرجالة” على العلاقة القوية بين المرأة وشريك حياتها الذي وصفته بأنه سيد الرجال، وتناول النص الغنائي تلك العلاقة من خلال الشرح والسرد لنظرة المرأة لشريكها.

صُورت أغنية “ولا كل الرجالة” على طريقة الفيديو كليب في العاصمة المصرية القاهرة تحت إدارة المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم.

تدور فكرة الكليب حول عرض سيرك واستعراضات من النار والرقص، وتم بناء ديكور خاص لتنفيذ الفكرة، وتظهر أميرة الصباغ ب ٣ لوكات مختلفة.

أغنية “ولا كل الرجالة” من كلمات محب غبور والحان بلال محمد وتوزيع بيشوي جميل وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.