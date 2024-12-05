شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل وإيميلى بلانت وميشيل رودريجيز وجورجينا ويسرا بمهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، حضور عدد كبير من النجوم العالميين، منهم فان ديزل وعامر خان وإيميلي بلانت وميشيل رودريجيز، ونبيلة عبيد ويسرا وليلى علوي، وأحمد حلمى، وبشرى وياسمين صبري وجورجينا زوجة كريستيانو رونالدو. وحضر أيضا النجوم إيمي سمير غانم وحسن الرداد وماجد المصري ونور النبوي.

وتنطلق بعد قليل فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى في دورته الرابعة، وذلك بعرض فيلم "ضى" - سيرة أهل الضي إخراج كريم الشناوى، تأليف هيثم دبور ويستمر المهرجان حتى 14 ديسمبر 2024.

يتناول فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه، والفيلم بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد المصريين حنين سعيد وبدر محمد، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوى.

جرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور ضي عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء، وتم تصوير الفيلم في أكثر من 50 موقعا للتصوير في مختلف محافظات مصر.



أحمد حلمي



ايميلي بلانت



ياسمين صبري



جورجيا رودريجز



بشرى



إيميلي بلانت



إلهام شاهين



حسن الردادا وإيمي سمير غانم