شكرا لقرائتكم خبر عن مى الغيطى تعلن خطوبتها من صديقها المقرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة مي الغيطي خطوبتها على صديقها المقرب، حيث نشرت عدداً من الصور على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان الخطوبة التي خضعت به في جلسة تصوير خاصة بهذه المناسبة.

يذكر أن الفنانة مي الغطي شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "مسار إجباري"، ودارت أحداثه حول عمر (عصام عمر) طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له وهو حسين (أحمد داش) بعد وفاة والده، وهو الأمر الذي يجعله يصاب بصدمة، يضطر إلى أن يتعايش مع الواقع، الصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الآخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال المسلسل تحدث مفاجأة تقلب الأمور رأسًا على عقب، وتجعل الأخوين يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.

مسلسل مسار إجبارى مكون من 15 حلقة وعرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وليد المغازى وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.



مي الغيطي وخطيبها



خطوبة مي الغيطي