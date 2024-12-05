شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ومنى زكى ونادية الجندى ولبلبة يحضرون افتتاح مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الرابعة بجدة، حضور عدد كبير من النجوم منهم نادية الجندى وإلهام شاهين ولبلبة ومنى زكى وأحمد حلمى وماجدة زكى وظافر العابدين وآسر ياسين ويسرا اللوزى ومحمد الشرنوبى وأروى جودة.

وتنطلق، بعد قليل، فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى في دورته الرابعة، بعرض فيلم "ضى" - سيرة أهل الضي إخراج كريم الشناوى وتأليف هيثم دبور ويستمر المهرجان حتى 14 ديسمبر 2024.

يتناول فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه، والفيلم بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد المصريين حنين سعيد وبدر محمد، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوى.

جرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور ضي عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء، وتم تصوير الفيلم في أكثر من 50 موقعا للتصوير في مختلف محافظات مصر.



النجمين مني زكي وأحمد حلمي



نادية الجندي



وصول احمد حلمي ومنى زكي



مني زكي واحمد حلمي



احمد حلمي ومنى زكي