شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث وكاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس بافتتاح مهرجان البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بجدة، حضور عدد كبير من النجوم العالمين، كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس وويل سميث والمخرج سبايك لي، وإيفا لانجوريا.

ومن المقرر أن يعرض فيلم "ضى" - سيرة أهل الضى إخراج كريم الشناوى وتأليف هيثم دبور فى ليلة الافتتاح، حيث حضر كريم الشناوى وهيثم دبور.

يتناول فيلم "ضي" قصة مراهق ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه، والفيلم بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد من المصريين حنين سعيد وبدر محمد، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوى.

جرى اختيار بطل الفيلم بدر محمد ليلعب دور ضي عبر اختبارات ورحلة بحث في محافظات مصر امتدت نحو عام ونصف العام بين عشرات تجارب الأداء، للبحث عن مراهق بمواصفات خاصة للغاية على المستوى الشكلي والقدرة على التمثيل والغناء، وتم تصوير الفيلم في أكثر من 50 موقعا للتصوير في مختلف محافظات مصر.



كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس



سبايك لي