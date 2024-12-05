شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال الأفلام المشاركة بمسابقة مهرجان بردية السينمائى دورة يوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائى فى دورته الثانية دورة المخرج الكبير يوسف شاهين بدء استقبال الأفلام المشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان، بدءًا من اليوم الموافق اليوم الخميس حتى 30 يناير 2025.

وأعلنت عزة أبو اليزيد، رئيس المهرجان، أن أهم شروط المهرجان هذه الدورة ألا تتخطى مدة الفيلم 15 دقيقة متضمنة تترى البداية والنهاية وألا يكون تم عرضه من قبل على أى من منصات السوشيال ميديا وأن يكون إنتاجه بعد يناير 2024 والعديد من الشروط الأخرى.

ويُعَد مهرجان بردية السينمائى الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق وجاء تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وتنظمه مؤسسة "بردية للثقافة والفنون" التابعة لوزارة التضامن.

جدير بالذكر أن الدورة الأولى كانت تحمل اسم المخرج الكبير "عاطف الطيب"، تحت رئاسة الكاتب الكبير "عبد الرحيم كمال"، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة "سوسن بدر"، وكانت ضيفة حفل الختام النجمة لبلبة" .. كما قامت إدارة المهرجان فى دورته الأولى بتكريم نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد والعديد من الأفلام الهامة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية، وجاء التكريم فى مختلف مجالات صناعة الفيلم بداية من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولاً إلى الإخراج ودوره الهام فى صناعة السينما، ومنهم الإعلامية الكبيرة "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى"، والمخرج الكبير "عمر عبدالعزيز"، والمخرج الكبير "هانى لاشين"، والكاتب الكبير "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والكاتب الروسى الكبير" فلاديمير بيلياكوف".



وكانت إدارة المهرجان قد تلقت عددا كببر من الأفلام المشاركة فى المهرجان والتى تلقتها بدورها لجنة المشاهدة الخاصة بالمهرجان برئاسة الكاتب "ناجى عبد الله"، وعضوية كل من المخرج "أحمد حمدى"، والسيناريست "منال مغربى"، والمخرج "دانى جمال"، والفنانة "نادية حماد".

وسيتم فحصها ومشاهدتها من لجنة التحكيم برئاسة المخرج الكبير "مجدى أحمد على"، والموسيقار الكبير "خالد حماد"، والمصور السينمائى الكبير "سمير فرج"، والنجم" محمد فهيم"، والفنان السورى "فراس نعناع".