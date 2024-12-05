شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يطرح أحدث أغنياته "اللى خانوا فى عينى ماتوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب الشعبى حسن شاكوش أحدث أغنياته التى تحمل اسم "اللى خانوا فى عينى ماتوا"، على موقع يوتيوب، وهى من كلمات إسلام غباى وتوزيع إسلام ساسو.

وطرح حسن شاكوش مؤخراً، أغنية مع حمو بيكا بعنوان "طب خد ولا إنت مبتعرفش تصد"، والأغنية كلمات موزة، وتوزيع حمودى ريمكس، وميكس وماستر محمود جاوا.

كلمات أغنية "اللي خانوا في عيني ماتوا" لحسن شاكوش

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

اللي خانوا في عيني ماتوا

ومستحيل ارجعلهم

بقو ماضي بذكرياتو

ومن حياتي حذفتهم

اللي صان ومجريش حصان

في العيون يتشال يتصان

واللي خان علي اصله بان

ملهوش امان ولا لي مكان

الاصول اتبدلت

لما القلوب اتغيريت

المبادء اتبهدلت

لما الخيانه سيطرت

الشيطان زرع السواد

جوه نفسيت العباد

نسيو اننا لينا معاد

و يوم الحساب هيكون مزاد

رجعوني عشر سنين

خلوني أعوض اللي راااح..

طول حياتي ياناس حزين

كاتم كتير دمع وجراح..

الهموم كانت مقاسي

كنت وحدي بموت وقاسي..

بس بينكو عملت ناسي