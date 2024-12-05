شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات الجريمة والتحقيقات حاضرة بشكل دائم فى الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

عالم الجريمة والألغاز والقضايا التى يتم التحقيق فيها للوصول إلى الجانى، يعد من أبرز التيمات فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الماضية، ويتم تقديمها منذ قديم الأزل، لا سيما أن هذه النوعية من الأعمال تحظى بتفاعل كبير من الجمهور الذى يعيش مع الأحداث ويبحث ويُخمن حلول اللغز، لكنه فى النهاية يكون عليه الانتظار حتى تنتهى الحلقات ويتم الكشف عن حل اللغز ومعرفة الجانى أو القاتل.

ومع إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل ساعته وتاريخه الذى ينتمى لنوعية أعمال الجريمة، بتناوله مجموعة من جرائم حقيقية شهدتها المحاكم المصرية والتى أثارت جدلا كبيرا خلال السنوات الماضية، نسترجع أبرز أعمال الجريمة التى تم تقديمها فى الدراما المصرية خلال العصر الحديث، لا سيما أن هذه النوعية انتشرت بكثافة فى السنوات الـ20 الأخيرة مع تطور التكنولوجيا واستخدامها بشكل كبير فى الدراما، ما ساهم فى خروج هذه الأعمال بصور أكثر وضوحا وتشويقا أكبر.

وخلال السنوات الماضية قدمت الدراما المصرية عددا كبيرا من المسلسلات التى تعتمد على الجريمة والألغاز والتحقيقات للوصول إلى الجانى فى النهاية، ولعل أبرزها "من الجانى" بطولة إياد نصار والذى تم عرضه عام 2015، واعتمد العمل على حلقات منفصلة، حيث يتم التحقيق فى كل حلقة فى جريمة مختلفة من خلال البحث فى القرائن والأدلة من أجل الوصول إلى الجانى بكل جريمة، فى إطار من التشويق واﻹثارة.

مسلسل "استيفا" أيضا من أعمال الجريمة البارزة، وتم تقديمه فى الدراما التليفزيونية خلال السنوات الماضية، حيث قام ببطولته الفنان عباس أبوالحسن وتم عرضه عام 2015، ودارت الأحداث فى حلقات منفصلة وفى كل حلقتين يتناول جريمة واحدة، ويقوم ضابط شرطة يقوم بالتحقيق فى مجموعة من الجرائم للوصول للجانى.

وقدمت الدراما العام الماضى مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمى بأحداث مستوحاة من قصة حقيقية حول "سفاح الجيزة" الذى ارتكب العديد من جرائم القتل أثارت قضيته ضجة فى الرأى العام وصدرت ضده أحكام بالإعدام، وبالنسبة لمسلسل "حدث بالفعل" فقد تناول قصصا حقيقية لجرائم نفسية، ارتكبها شخص ما بدافع نفسى، مع طرح كل جريمة فى 3 حلقات بأبطال مختلفين.

وينطلق غدا الجمعة مسلسل جديد بعنوان "موعد مع الماضى"، بطولة آسر ياسين وعدد كبير من الفنانين، وينتمى لأعمال الجريمة، حيث يتناول قصة فقدان يحيى شقيقته نادية خلال جريمة قتل ويتم اتهامه بقتلها زورا ويقضى عقوبة السجن بدلا من الجانى الحقيقى يعود «يحيى» بعد 15 عاما لكشف غموض الجريمة والوصول إلى القاتل الذى سيكون من بين أفراد عائلته.

ومن مسلسلات الجريمة التى حققت نجاحا كبيرا فى السنوات الأخيرة "الصياد" للنجم يوسف الشريف، والذى دارت أحداثه حول جرائم قتل يركتبها ضابط متقاعد بغرض الانتقام من مجموعة من الأشخاص الذين قتلوا زوجته وابنته، فى اطار من الغموض والتشويق حول هوية القاتل، ونفس الأمر بالنسبة لمسلسل "الخروج" بطولة ظافر عابدين الذى يحقق فى قضايا قتل متتالية ارتكبها شخص يعانى من اضطرابات نفسية وسط غموض كبير حول هوية القاتل والتى تنكشف فى الحلقات الأخيرة.

وبرز فى الفترة الأخيرة مسلسل "منعطف خطر" بطولة باسل خياط كواحد من أعمال الجريمة البارزة، حيث تعتمد أحداثه على جريمة قتل غامضة، يحقق فيها ضابط مباحث وسط تشابك كبير فى خيوطها حتى يتم الكشف عن القاتل والذى يكون غير متوقع تماما، كما شهدت الفترة الأخيرة أيضا عرض مسلسل بعنوان "كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منة شلبى وآسر ياسين، ليلى ذات الماضى المجهول تضطر للعيش مع عماد الذى يعانى من اضطراب عقلى داخل منزله زوجة له بموجب صفقة، حيث تحدث سلسلة من الجرائم البشعة كل يوم جمعة فى مكان معيشتهما وسط غموض كبير بالنسبة للشرطة للوصول الى حل لغز هذه الجرائم.

ويعرض حاليا على قناة dmc مسلسل "رقم سرى" الذى يتنمى لنوعية أعمال الجريمة أيضا، حيث تتمحور الأحداث حول جريمة قتل لمديرة بنك فى ظروف غامضة، ويتم الاشتباه فى جميع موظفى البنك وكذلك كل من لهم علاقة بالقتيلة، حتى تستطيع الشرطة فى النهاية حل ملابسات القضية وكشف اللعز فى نهاية الحلقات، ويتم تقديم هذا المسلسل من عالم صوت وصورة وهو العمل الذى قامت ببطولته حنان مطاوع العام الماضى واعتمد أيضا على جريمة قتل غامضة لم يتم كشف لغزها إلا فى الحلقة الأخيرة.