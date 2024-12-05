شكرا لقرائتكم خبر عن وتر حساس الحلقة 29.. تبرئه سلمى من تهمة خيانة زوجها وكاميليا في وضع صعب والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل وتر حساس الذى يتم عرضه على قناة ON، أحداثاً مثيرة ومشوقة حيث استطاع نور الدين (تميم عبده) الوصول إلى وليد (محمد على رزق) بعد القبض عليه، وذهب لمقابلته واصطحب معه ابنته كاميليا (إنجى المقدم)، وواجه نور الدين، وليد بأن كامليا ستسجنه لأنه تسبب في وفاة شقيقها حسن.

واعترف وليد بالحكاية كاملة وأن كامليا هي التي تسببت في وفاة شقيقها حسن، وأنها التي حرضته على الإيقاع بسلمى (صبا مبارك) واحضارها فى منزله، وفى نفس الوقت أخبرت شقيقها بأن سلمى تخونه ليذهب ويجدها ولم يستطع تحمل الموقف باعتباره مريض قلب فتوفى بسكته قلبية، ليتعرض نور الدين لصدمة كبيرة من تصرف ابنته.

يعود نور الدين ويجمع سلمى ووالدتها وشقيقتيها ويبرأ سلمى أمامهم جميعا ويؤكد على أنها شريفة وأن كامليا هى من كيدت لها هذه المكائد، لتعتذر هاجر عفيفى إلى سلمى بعدما اتهمتها طوال الوقت بأنها خائنة ودخلت فى علاقة مع خطيبتها وليد لتسامحها سلمى التي أصبحت كبيرة فى نظر عائلتها وتخلصت مع الحمل الكبير الذى كان على عاقتها طوال الفترة الماضية

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.