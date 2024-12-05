أبطال فيلم ضي يلتقطون صورة تذكارية على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أبطال فيلم "ضي" على السجادة الحمراء

البوستر الأول للفيلم

https://www.instagram.com/p/DDKm4Azth2R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDKm4Azth2R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDKm4Azth2R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - بدأت منذ قليل فعاليات الدورة الرابعة منفي مدينة جدة التاريخية، ومن المقرر أن تستمر فعاليات هذه الدورة حتى 14 ديسمبر الجاري.شهدت السجادة الحمراء لـحضور كبير من نجوم ومشاهير الفن على مستوى العالم، وكان لافت للانتباه تواجد أبطال فيلم الافتتاح "ضي" على الريد كاربت، واجتمع جميع صناع الفيلم لالتقاط الصورة التذكارية.الجدير بالذكر أن مخرج العمل كريم الشناوي كشف مُؤخرًا عن البوستر الرسمي الخاص بالعمل، وظهر عليه جميع الأبطال المشاركين، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وكتب تعليق على البوستر قال فيه : "البوستر الأول لفيلم ضي (سيرة أهل الضي)، يوم واحد يفصلنا عن العرض العالمي الأول بافتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي".

يمكنكم قراءة.. كيف ستكون مشاركات النجمات السعوديات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة؟

فيلم "ضي"