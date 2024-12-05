توافد نجوم وصُناع السينما العربية والعالمية لحضور افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - انطلقت منذ قليل فعالية السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقد شهد "الريد كاربت" حضور عدد كبير من نجوم وصُناع السينما بالوطن العربي والعالم.

نجوم وصُناع السينما العالمية والعربية بافتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي



جاء من أبرز الحضور الممُثلة السعودية سمية رضا والتي ظهرت على السجادة الحمراء والتقطت العديد من الصور، كما حرص على الحضور أيضًا الممثل والمُنتج السعودي حسن عسيري والمخرجة السعودية هناء العمير.

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فيما جاء من ضمن الحضور على السجادة الحمراء النجم العالمي مايكل دوجلاس، والنجمة البريطانية كاثرين زيتا، والمخرج العالمي سبايك لي والذي ظهر على السجادة الحمراء بجانب جُمانا راشد الرّاشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

ومن المُنتظر أن يتوافد العديد من نجوم السينما العربية والعالمية على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ومن أبرزهم سمر شيشة، خالد صقر، عبد السلام موسى، حنين سعيد، هيثم دبور، كريم الشناوي، لمياء سليمان، محمد سامي وتامر مرتضى.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.



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