تووليت يكشف شخصيته الحقيقية بنقابة المهن الموسيقية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - أعلن المُتحدث الرسمي لـ نقابة المهن الموسيقية الدكتور محمد عبد الله، أن النقابة وضعت شرطاً لإصدار تصريح للمُغني تووليت TUL8TE لإقامة الحفلات الغنائية، وهو الكشف عن شخصيته بالنقابة.

تووليت ينزع القناع عن وجهه خلال اجتماعه بنقابة المهن الموسيقية

وبحسب "ET بالعربي" أكّد المُتحدث الرسمي لـ نقابة المهن الموسيقية الدكتور محمد عبدالله، أن المُغني تووليت قد حضر إلى مقر النقابة، وقد تقدّم بجميع الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة قبل إحياء حفله الغنائي المُقرر غداً بمدينة السادس من أكتوبر، وخلال حديثه، أكّد أن تووليت قد كشف عن هويته الحقيقية أمام اللجنة المختصة بالنقابة.

وأكّد أن المُغني تووليت قد حضر إلى مقر النقابة بُصحبة مدير أعماله والشركة المُنظّمة لحفله الغنائي، وجلس مع اللجنة المُختصة ولجنة العمل بالنقابة، وتم اختباره، وكشَف القناع عن وجهه؛ حيث إن النقابة لا تُصدر تصريحاً لشخص مُقنّع.

كما أوضح المُتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن المُغني تووليت شاب حاول أن يكون ممُيزاً وسط عدد كبير من المُطربين والمؤدين؛ لذلك فكّر في ظهوره وهو يرتدي قناعاً كنوع من أنواع التشويق ولفت الانتباه. مؤكداً أنه نجح في ذلك بالفعل، ونجح في جذب الانتباه إليه وإلى أغانيه التي ظل يُرددها الجمهور.



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تووليت يُحقق نجاحاً كبيراً بألبومه الغنائي الأول

يُذكر أن المُغني تووليت TUL8TE كان قد حقق نجاحاً كبيراً خلال موسم الصيف الماضي، حينما أصدر ألبومه الغنائي الأول، والذي جاء بعنوان: "كوكتيل غنائي" عبْر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى.



وقد حققت أغنياته عدد مرات استماع كثيرة على مختلف المنصات الموسيقية، وفور تحقيقه هذا النجاح، أصبح تووليت- TUL8TE من أبرز المغنين في مصر والمنطقة العربية؛ مما جعل كثيرين يحاولون البحث عن شخصيته الحقيقة. وقد ترددت العديد من الشائعات عن شخصيته، والتي لم يتم كشفها بشكل رسمي حتى الآن.



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