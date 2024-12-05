إليسا تطلق أغنيتها الجديدة "حبك مثل بيروت" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة إليسا أغنيتها الجديدة بعنوان " حبك مثل بيروت " كلمات وتأليف جان نخول، وتوزيع جيمي حداد، تعتبر الأغنية من الأعمال العاطفية التي تعكس مشاعر قوية، حيث يتم مقارنة الحب بجمال بيروت في كلماتها، مما يعكس حالة من الحنين والشوق.
وكانت قد كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "حبك متل بيروت".
وشاركت إليسا أمس، متابعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الخاص بتلأغنية، وأرفقتها بتعليق كشفت فيه عن موعد طرح الأغنية قائلة: "غدًا الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بيروت على قناتي الرسمية".
وأغنية "حبك متل بيروت" من كلمات الشاعر والملحن جان نخول، وبمشاركة بشار في الألحان، وتولى إخراج الفيديو كليب إيلي فهد.
وتفاعل المتابعون مع منشور إليسا، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن حماسهم الكبير لسماع الأغنية، وتمنوا لها النجاح الكبير.
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