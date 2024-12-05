ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل العالمي الشاب جاك فيل، و المعروف بدوره في "Loki"، عن معاناته من العنف و الإساءة في المنزل، مما دفعه للعيش بلا مأوى.
و في فيديو نشره عبر تيك توك، طلب المساعدة من الجمهور بعد رفض الخدمات الاجتماعية تقديم الدعم له. و قال إنه ينام في مقطورة غير آمنة و يواجه صعوبة في الوصول إلى عمله، بعد إنتشار قصته، تواصلت معه الخدمات الإجتماعية و إتخذت خطوات لدعمه، فيل شكر متابعيه على دعمهم و ذكر أنه سيتم عقد إجتماع لمساعدته.
كانت هذه تفاصيل خبر جاك فيل نجم مسلسل "Loki" بلا مأوى ويطلب المساعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.