جاك فيل نجم مسلسل "Loki" بلا مأوى ويطلب المساعدة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل العالمي الشاب جاك فيل، و المعروف بدوره في "Loki"، عن معاناته من العنف و الإساءة في المنزل، مما دفعه للعيش بلا مأوى.

و في فيديو نشره عبر تيك توك، طلب المساعدة من الجمهور بعد رفض الخدمات الاجتماعية تقديم الدعم له. و قال إنه ينام في مقطورة غير آمنة و يواجه صعوبة في الوصول إلى عمله، بعد إنتشار قصته، تواصلت معه الخدمات الإجتماعية و إتخذت خطوات لدعمه، فيل شكر متابعيه على دعمهم و ذكر أنه سيتم عقد إجتماع لمساعدته.