تايلور سويفت تتوّج ملكة في سبوتيفاي…. لن تصدّقوا الأرقام التي حققتها

من الآمن أن نقول أنّ تايلور سويفت كانت النّجمة العالميّة لعام ٢٠٢٤. بفضل جولة Eras Tour النّاجحة للغاية وإصدار ألبومها الغنائيّ الحادي عشر، The Tortured Poets Society، إذ إنّ عام المغنيّة، البالغة من العمر أربعة وثلاثين عامًا، كان عامًا مليئًا بالموسيقى.

تمّ تأكيد ذلك من خلال الأخبار التي تفيد بأنّ “سويفت” قد حصلت على المركز الأوّل في Spotify Wrapped 2024، ممّا يجعلها الفنّانة الأكثر بثًّا حول العالم للسّنة الثّانية على التّوالي.

لا شكّ أنّ نجاحها هذا العام كان مدعومًا بألبومها الجديد، الذي حقّق ٢٦.٦ مليار استماع على المنصّة.

إلى جانب أرقام البثّ، سجّل الألبوم أيضًا العديد من تسجيلات Spotify الأخرى، بما في ذلك كونه أوّل ألبوم يتجاوز ٣٠٠ مليون استماع في يوم واحد ويتجاوز مليار استماع خلال الأسبوع الأوّل من إصداره.

تظهر الأرقام مدى دعم معجبي سويفت لها، ولم يغب ذلك عن الفنّانة إذ شكرتهم على إنستغرام. وكتبت: “أفضل فنّانة وألبوم يتِمّ بثّه على سبوتيفاي هذا العام؟! أنتم يا رفاق لا تصدّقون. يا له من شيء رائع أن نكتشف ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من الجولة الفنّيّة… شكرًا لك!”

تُعد قائمة نهاية العام لـ Spotify بمثابة شهادة على نجاح الفنّانات في عام ٢٠٢٤.

الفنّانون الأكثر بثًّا على مستوى العالم:

تايلور سويفت

ذا ويكند

باد باني

دريك

بيلي ايليش

ترافيس سكوت

بيزو بلوما

كانييه ويست

أريانا غراندي

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