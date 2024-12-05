محمد ثروت وتامر حسني.. القائمة الأولية للمطربين المشاركين في احتفالية محمد رحيم بالأوبرا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 05:54 مساءً - تواصل جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، عقد اجتماعاتها بشأن الترتيبات الخاصة بحفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم، يوم 18 ديسمبر الجاري، بدار الأوبرا المصرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة.

رحلة فنية تجاوزت 25 عامًا

وكشف الشاعر فوزي إبراهيم، أمين الصندوق بجمعية المؤلفين والملحنين، عن القائمة الأولية للنجوم المشاركين في هذه الاحتفالية المرتقبة، حيث تضم مجموعة من الأسماء التي سبقت وتعاونت مع محمد رحيم، على مدار رحلته الفنية التي تجاوزت الـ25 عامًا، حيث سيُشارك محمد ثروت، وتامر حسني، ومحمد محيي، وجنات، ولطيفة.

حضور خاص لـ سميرة سعيد وحميد الشاعري

كما تضم القائمة، كلّ من هشام عباس، وإيهاب توفيق، وحكيم، ومي فاروق، وهيثم شاكر، وحضور خاصة للنجمة سميرة سعيد، وحميد الشاعري، لافتًا إلى أنّ هناك اتصالات قائمة مع مطربين آخرين بشأن المشاركة في الحفل، ومن المقرر الإعلان عنهم خلال الأيام القليلة المُقبلة.

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أنوسة كوتة: شكرًا لكل واحد حق حلم محمد رحيم

وكانت أنوسة كوتة، أرملة محمد رحيم، قد وجهت الشكر للقائمين على تلك الاحتفالية، حيث قالت قبل أيام عبر حسابها على "فيسبوك": "بسم الله توكلنا على الله، شكراً لتكريم الموسيقار والملحن الكبير محمد رحيم، وإن شاء الله بحضور أكبر نجوم بالوطن العربي، شكراً كل واحد حقق حلم محمد رحيم في دار الأوبرا المصرية".

نقابة الموسيقيين تؤجل تكريم اسم محمد رحيم

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد أعلنت قبل أيام، عن تأجيل حفل تكريم اسم الفنان والموسيقار محمد رحيم، والذي كان مقرراً له يوم السبت الماضي، وبدعوة نجوم الموسيقي والغناء والشعراء، وذلك بسبب الحفل الذي تنظمه جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل، حيث رأت النقابة، عدم تعدد فعاليات تكريم اسم محمد رحيم حتي لا تفقد بريقها وقيمتها.

وفاة محمد رحيم

يذكر أنّ الملحن محمد رحيم رحل عن عالمنا فجر السبت 23 من نوفمبر، وكان من المقرر أن يتم تشييع الجثمان في يوم الوفاة نفسه، لكن تم التأجيل بسبب خضوع الجثمان للفحص في الطب الشرعي بعدما تردد وجود شبهة جنائية حول وفاته، حيث كشف التقرير المبدئي عن وجود خدوش وكدمات بالإضافة إلى نزيف من الأنف وانتفاخ في البطن، لكن فيما بعد صدر التقرير النهائي الذي أكد أن الوفاة طبيعية.

وفور إعلان خبر وفاته حرص الجميع على نعيه وتقديم واجب العزاء للأسرة، وتذكر بعضهم الذكريات المميزة التي جمعتهم خلال تعاونهم الفني.

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