الأمير ويليام والأمير هاري يتجنبان الظهور معًا في حفل توزيع جوائز الأميرة ديانا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 05:54 مساءً - كعادة السنوات الماضية، التي شهدت علاقة مضطربة بين الأمير هاري والأمير ويليام، فلم نشاهدهما سويًا إلا مرات معدودة، اليوم أيضًا، في حفل جائزة الأميرة ديانا الراحلة، الذي سوف يكون افتراضيًا، لن يظهر الاثنين معًا، وسوف يظهران بشكل منفصل.

الأمير ويليام يشيد بالشباب "الاستثنائيين"

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كتب الأمير ويليام، 42 عامًا، رسالة صادقة إلى جميع الفائزين الجدد بجائزة ديانا، وسيتم تكريم كل منهم، اليوم.

من المقرر أيضًا أن يساهم شقيقه الأمير هاري، 40 عامًا، بالفيديو في الحفل الذي سوف تقيمه المنظمة غير الربحية التي تعد بمثابة المؤسسة الخيرية الوحيدة التي تحمل اسم والدتهما الراحلة، الأميرة ديانا.

يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس المؤسسة الخيرية، وقال ويليام في رسالته إلى المستفيدين من الجوائز إنهم أظهروا "اللطف والرحمة" أثناء تقديمهم مساهمات فريدة لمجتمعاتهم.

وشكرهم على "تفانيهم"، ووصفهم بـ"الاستثنائيين".

وكتب: "أنا فخور جدًا بالتأثير الذي أحدثه كل واحد منكم على مجتمعاتكم وخارجها. إنكم أشخاص تتمتعون باللطف والرحمة، أنتم جميعاً تغيرون العالم نحو الأفضل."

وتابع "أعرف أن والدتي، التي تتلقون جائزة ديانا اليوم تخليداً لذكراها، ستكون فخورة بكم كثيراً. وآمل أن تساعدكم هذه الجائزة على دعم قضيتكم ودعم من حولكم".

خلاف الأمير ويليام والأمير هاري

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منذ أن قرر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل التراجع عن أدوارهما الملكية وترك بريطانيا للعيش بعيداً عن الالتزامات الملكية في موطن ميغان؛ الولايات المتحدة الأمريكية، باتت هناك شروخ وتصدعات في علاقة الشقيقين الأمير هاري والأمير ويليام، خاصةً بعد التصريحات الأولى التي أدلى بها دوق ودوقة ساسكس مع أوبرا وينفري كشفا فيها الكثير من أسرار القصر الملكي، مروراً بالعديد من اللقاءات التلفزيونية وصولاً بمذكرات الأمير هاري Spare التي كانت بمثابة الضربة القاضية لعلاقته بشقيقه أمير ويلز.

ولم يجتمع الشقيقان منذ فترة طويلة، فيما عدا مشاهدة معدودة على أصابع الأيدي الواحدة، حيث اجتمعا لإزاحة الستار عن تمثال والدتهما الراحلة الأميرة ديانا عام 2021 في قصر كنسينغتون، كما ظهر الشقيقان مع زوجتيهما؛ ميغان ماركل وكيت ميدلتون، بعد وفاة الملكة إليزابيث. وعلى الرغم من حضور دوق ودوقة ساسكس حفل اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الراحلة عام 2022، إلا أنهما لم يتقابلا شخصياً، وكانت آخر مرة ظهر فيها الأخوان معاً في أغسطس الماضي في حفل تأبين عمهما اللورد روبرت فيلوز، ومع ذلك، ورد أنهما لم يتفاعلا مع بعضهما البعض هناك.

وأخبرت مصادر مجلة بيبول سابقاً أن محاولات هاري للتواصل مع ويليام- من خلال الرسائل النصية والمكالمات والرسائل- تم تجاهلها، حيث قال أحد المطلعين على العائلة المالكة إن الخلاف مع الأمير ويليام "سيئ للغاية"، وليس "غير قابل للإصلاح".

الأمير ويليام يذكر شقيقه الأمير هاري منذ سنوات

لأول مرة منذ سنوات، استعاد الأمير ويليام واحدة من أكثر اللحظات تأثيراً في طفولته مع شقيقه الأمير هاري. في الفيلم الوثائقي القادم المكون من جزئين لأمير ويلز (الذي عرض في 30 و31 أكتوبر على قناة ITV في المملكة المتحدة)، بعنوان "الأمير ويليام: يمكننا إنهاء التشرد"، يقدم الأمير نظرة فريدة ومتعمقة لبرنامج Homewards الذي يستمر لمدة خمس سنوات، والذي يهدف إلى إثبات أنه يمكن القضاء على التشرد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

في مقطع الفيديو الذي صدر يوم 26 أكتوبر 2024، تأمل ويليام كيف قدمته والدته الراحلة، الأميرة ديانا، لأول مرة إلى قضية التشرد من خلال اصطحابه هو وشقيقه الأمير هاري إلى مؤسسة The Passage الخيرية- التي يشغل الأمير ويليام منصب الراعي لها منذ عام 2019- والتي تدعم أولئك الذين يعانون من التشرد أو المعرضين لخطره.

يقول ويليام في المقطع، الذي يُعتقد أنه أول ذكر علني له عن هاري منذ عدة سنوات: "أخذتني والدتي إلى The Passage؛ أخذتني أنا وهاري إلى هناك. لا بد أنني كنت في الحادية عشرة من عمري في ذلك الوقت، أو ربما العاشرة. لم أذهب إلى أي شيء مثل هذا من قبل، وكنت قلقاً بعض الشيء بشأن ما يمكن أن أتوقعه".

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