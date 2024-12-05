ملكة جمال العراق فيان السليماني تعلن بالفيديو إصابتها بسرطان الدم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 05:54 مساءً - شاركت ملكة جمال العراق للعام 2017 فيان السليماني متابعيها فيديو عبر حسابها على إنستغرام، أعلنت من خلاله إصابتها بمرض سرطان الدم. ومن على سريرها بالمستشفى، أطلت فيان السليماني وهي تضع وشاحاً على رأسها بعدما أفقدها المرض شعرها. وبكل إيمان أخبرت فيان السليماني متابعيها عن مرضها مؤكدة أنها متسلحة بالتفاؤل بالشفاء بإذن الله.ونصحت متابعيها بضرورة الخضوع للفحوصات الطبية فوراً لدى شعورهم بأي انتكاسة صحية

فيان سليماني: أكثر شيء أحبه وقع من أول جلسة وهو شعري



واستهلت فيان السليماني حديثها عبر الفيديو بإلقاء التحية على متابعيها متمنية أن يكونوا بخير وصحة جيدة. وقالت:" عائلتي الثانية، كيف حالكم؟ إن شاء الله تبقون في صحة وسلامة. بقلب مؤمن وراضي أحب أن أشارككم ما يحصل لي. أنتم تعلمون أنني بيوم ميلادي أنا كنت مريضة وموجودة بالمستشفى وأخضع للفحوصات وتم تشخيص حالتي أنني مصابة باللوكيميا الذي هو سرطان بالدم. ألف الحمدلله والشكر أنا راضية والله اختارني لهذا الاختبار وإن شاء الله أعدّي هذه المحنة وأنا قوية وسأحارب. طبعاً الفترة الماضية، كانت صعبة أنا صار لي أكثر من شهر بالمستشفى. أكثر شيء أحبه وأعتز به كفيان وقع من أول جلسة وفقدته وهو شعري."

ودمعت عينا فيان السليماني وأزاحت الوشاح قليلاً لتبرز فقدانها شعرها. وأضافت:" أنا "مساوية" تحدي ألا أبكي. ولكن لا بأس كل شيء يتعوض. كل ما أفكر به كيف أستعيد صحتي وكيف أعود لحياتي بصورة عامة لأن فترة علاجي ستطول قليلاً. أطلب منكم فقط الدعاء لي. أنا آسفة أنني نقلت لكم هذا الخبر. وأي أحد يمر مثلي بهذا المرض وأي مرض آخر، كونوا أقوياء ودعوا إيمانكم برب العالمين قوياً والله سيشفيكم خطوة بخطوة. وحب كبير لكم. إلى اللقاء".

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وأرفقت فيان السليماني الفيديو بتعليق مؤثر شاركته أيضاً مع متابعيها أطلعتهم من خلاله أنها تخضع لجلسات الكيماوي منذ أكثر من شهر مؤكدة أنها قوية وستحارب السرطان بشجاعة ونصحتهم أن يهتموا بصحتهم والإسراع بالخضوع للفحوصات الطبية فور شعورهم بأي عارض صحي وقالت:"

"شكرا لكل احد سال عليه وآسفه مكدرت أجاوب اعذروني ... فيان قوية وراح تحارب وتصبر وتعديها حتى تكدر ترجع لحياتها والله الشافي المعافي وراضيه بقدرها لان الله كاتب الها الخير هسه وبالنهايه اني اريد أشارك رحلتي الطويله وياكم ومن قبل اكثر من شهر بديت كيماوي جلسات أسبوعيه ومستمرين واريد ارجع أشارك يومياتي ان شاء الله . واهتموا بصحتكم وأي إشاره جسمكم ينطيها روحوا افحصوا ويارب صحة وعافيه عليه وعليكم دائماً وأبدا".

تعليقا برواس حسين وزين كرزون

فور نشرها الفيديو، انهالت التعليقات حيث تمنى المتابعون الشفاء العاجل لـ فيان السليماني واستعادتها عافيتها وعودتها لحياتها الطبيعية. ولوحظ من بين المعلقين، الفنانة برواس حسين التي تمر بتجربة مماثلة مع سرطان الأمعاء. وحرصت على رفع معنويات فيان السليماني ومدها بالقوة وعلقت:" إنتي قويه متلي وراح ترجعين بسلامه أنتظرج و خلي إمانج بالله.. وألف سلامه يا عمرى إنتى.. والله يشفيج بأسرع وقت يااارب".

أما المؤثرة زين كرزون فعلقت" حبيبتي كوني قوية الله يشافيكي ويعافيكي يا رب عن قريب".

فيان السليماني تحتفل بيوم ميلادها في المستشفى



وفي الخامس والعشرين من أكتوبر الفائت، نشرت فيان السليماني مجموعة صور وهي على سرير المستشفى وبقربها باقة ورد وقالب حلوى، خلال احتفالها بيوم ميلادها الـ 31 برفقة صديقاتها. وعبرت عن حزنها لاحتفالها بيوم ميلادها وهي تمر بأزمة صحية ألزمتها سرير المستشفى، وتمنت مع سنتها الجديدة الشفاء وأن تستعيد عافيتها مؤكدة أن الصحة كنز.

وعلقت فيان السليماني حينها على الصور " تيم عيدميلادي غريب هالسنه .. مدري اضحك مدري انقهر بس المهم احتفلت بي وصرنا 31 .. اليوم عيدميلادي واني نايمة بالمستشفى.. امنيتي بهالسنه ارجع الصحتي وعافيتي لان فعلا الصحة كنز واهم شي والباقي كولشي يهون بس نبقى نكول الحمدلله على كولشي وعلى كل اختبار نمر بي".

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نبذة عن حياة فيان السليماني



فيان السليماني رائدة أعمال وصاحبة ماركة فيان للأزياء وعارضة أزياء ووجه إعلاني ومستشارة سابقة للجنة المرأة في وزارة الثقافة العراقية. وكانت ملكة جمال العراق لعام 2017.

ولدت فيان السليماني في 25 أكتوبر 1993 في حي المنصور . وفي عام 2016 تخرجت وحصلت على شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسبات والبرامجيات من الجامعة المستنصرية. لدى فيان أختان أصغر منها، الأولى تدعى سوزان السليماني وهي إعلامية ووصيفة ثانية لملكة جمال العراق لعام 2015 وأختها الثانية تدعى شهد السليماني.

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