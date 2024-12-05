إيميلي بلانت تتحدث عن تجاربها السينمائية في مهرجان البحر الأحمر

ميرنا وليد - بيروت - في جلسة حوارية ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي، تحدثت النجمة العالمية إيميلي بلانت عن تجاربها في السينما، مشيرة إلى أن كل فيلم تشارك فيه يعد رحلة إستكشاف، و أنها تفضل العمل مع مخرجين يمنحونها الحرية، كما تحدثت عن نجاح فيلم "Oppenheimer" و تعاونها مع كريستوفر نولان، و عن تجربتها مع دوين جونسون في فيلم "The Smashing Machine".



كما أشادت بتجاربها مع ميريل ستريب و تأثير هوليوود على نضوجها الشخصي، مؤكدة حرصها على الخصوصية و البحث عن السعادة في التفاصيل الصغيرة.

