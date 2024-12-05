بطلة "شراب التوت" ضمن استطلاع أجمل امرأة في العالم

ميرنا وليد - بيروت - أفادت وسائل إعلام تركية ان الممثلة سيلا ترك أوغلو "دوغا" استطاعت ان تكون ضمن المراتب العشرة الأولى في استطلاع اجمل امرأة في العالم ، والذي ضم 120 دولة في التصويت.
الجدير ذكره ان "شراب التوت" يحقق نسب مشاهدة عالية في تركيا، كما انه يعرض مدبلجا ايضا، الا ان الممثل التركي كان تاشانر عبّر عن ندمه بالمشاركة فيه، قائلا: "قصة الشخصية لم تتقدم كما أردت. في البداية كل شيء كان يسير بشكل جيد، لكن بعدها أصبح الوضع مأساوي. الان سأقرأ سيناريوهات جديدة وسأختار المشروع القادم بحذر".
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