تأجيل مسلسل "آفلاطوني" بطولة محمد الشرنوبي وجميلة عوض

ميرنا وليد - بيروت - قرر صناع مسلسل "آفلاطوني"، المكوّن من 15 حلقة، تأجيل التحضيرات الخاصة بالعمل، وهو من تأليف وإخراج المخرج المصري شريف الألفي، و يشارك في بطولته كل من الممثلة المصرية جميلة عوض و الممثلة محمد الشرنوبي، كان آخر أعمال جميلة عوض مسلسل "لانش بوكس"، بينما طرح الممثل محمد الشرنوبي، بالتعاون مع أسماء جلال، أغنيتهما "حفلة 9" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتفاعل معها الجمهور باعتبارها مفاجأة ضمن فعاليات المهرجان.



وطرح الفنان المصري محمد الشرنوبي، اليوم أغنية "حالي" على يوتيوب، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد بعد أغنية "ملكة زمانك"، وقد كتب كلماتها ولحنها عزيز الشافعي، توزيع موسيقي ومكس جلال حمداوي، وتسجيل خالد سند.

ويقول مطلع أغنية "حالي":

" جربت كل حاجه عشان انسى وفشلت فى بعدك اتقتلت عطلت دبلت مش عايزه اعيش فى دنيا انت مش فيها ثانيه وعايز فرصه تانيه بحبك مازلت جربت كل حاجه عشان انسى وفشلت فى بعدك اتقتلت عطلت .. دبلت مش عايز اعيش فى دنيا انتى مش فيها ثانيه وعايز فرصه تانيه بحبك مازلت يا وردة الربيع بضيع بضيع حالي بعدك وضيع وفينك انتي فين جمالك البديع الشوق عدى الحدود الشوق فوق الفظيع شاريكي ومش هبيع وحالي يصعب عليكي حاليلو تسالي صحابي هتعرفي عذابي طول بعدك وانشغالي لو كنت لسه غالي هترجعي في كلامك وحشني كتير سلامك وبيكي العمر..".