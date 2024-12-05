عادل شديد بمسلسل جديد في رمضان المقبل

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل اللبناني عادل شديد كضيف شرف في مسلسل جديد سيعرض في موسم رمضان المقبل، وهو من بطولة الممثلة ماغي بو غصن وممثلين آخرين، وذلك بعد أن شارك شديد العام الماضي في مسلسل "ع أمل " الذي ضم الى جانب ماغي ايضا كل من الممثلين مهيار خضور وعمار شلق وبديع أبو شقرا، وهو من تأليف ندين جابر وإخراج رامي حنا وإنتاج شركة إيغل فيلمز لـ صاحبها المنتج جمال سنان.



وقد حقق مسلسل " ع أمل" نجاحاً لافتاً عند الجمهور، ونسب مشاهدة عالية.

