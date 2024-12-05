شكرا لقرائتكم خبر عن أمنية باهي تروج لشخصيتها الجديدة ضمن مسلسل ساعته وتاريخه مع مايان السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة أمنية باهي، على الترويج لشخصيتها الجديدة داخل الحلقة الأولي من مسلسل ساعته وتاريخه، والتي تعرض اليوم عبر شاشة قنوات DMC، ونشرت صورة لها مع الفنانة مايان السيد، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وصورة أخري لها داخل لوكيشن التصوير، وكتبت باهي التى تعد من ضمن الفائزين في تجربة كاستنج، :"استنوني النهارده فى أول ظهور ليا فى مسلسل ساعته وتاريخه، الحلقة الأولى (تلصص) شخصيه ( سماح )".



سماح في الحلقة الاولي من مسلسل ساعته وتاريخه

تعرض قناة dmc، اليوم الخميس، الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه، فى تمام الساعة العاشرة مساءً، والذى يضم كوكبة من النجوم كضيوف شرف، بالإضافة إلى الفائزين فى تجربة "كاستنج" لاكتشاف المواهب، وإخراج عمرو سلامة.

ومن المقرر أن تسلط الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه الضوء على قضايا الابتزاز الإلكترونى التى تتعرض لها الفتيات خلال الفترة الأخيرة وتزامناً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى، وتحمل اسم الحلقة الأولى عنوان "تلصص" فى إشارة إلى المراقبة الشديدة التى يتم فرضها على ضحايا الابتزاز الإلكترونى وما يتعرضون له من ضغوطات نفسية وحياتية بشكل متواصل.



شخصية سماح

"ساعته وتاريخه" يعرض يومة الخميس والجمعة فى تمام الساعة العاشرة مساء، ويقدمه مواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذى عرضه قناة "dmc مؤخرا، فيما يدور المسلسل في إطار من التشويق حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ويعد برنامج "كاستنج" الذي تعرضه "dmc" أحدث إنتاجات United Studios ويعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تليفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.