شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تحضيرات مسلسل أفلاطوني بطولة جميلة عوض والشرنوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع مسلسل آفلاطوني، المكوّن من 15حلقة، تأجيل التحضيرات الخاصة بالعمل، وهو تأليف وإخراج شريف الألفي، ومن إنتاج شركة ميديا هب، بطولة الفنانة جميلة عوض والفنان محمد الشرنوبي.

وكان آخر أعمال جميلة عوض مسلسل "لانش بوكس" الذى شاركت في بطولته إلى جانب غادة عادل، فدوى عابد، أحمد وفيق، شاهين، هشام إسماعيل، عمرو رمزي، مي القاضى، على السبع، أسامة أبو العطا، أنغام الجريتلي، وضيف الشرف صدقي ضخر، وظهور خاص ياسمين ممدوح وافى، أحمد الشافعى، عزوز عادل، محمد حسني وتأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.

وطرح الشرنوبى، بمشاركة النجمة أسماء جلال، في نوفمبر الماضي، على اليوتيوب، أحدث أغنية تجمع بينهما لأول مرة، بعنوان "حفلة 9" من كلمات فلبينو، وألحان شرنوبى، وتوزيع موسيقى عمرو البنا، والأغنية هى مفاجأة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، التى تشهد فعالياته اهتمامًا كبيرًا، بحضور النجوم وبالعروض والأفلام العالمية، والندوات الفنية.