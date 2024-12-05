هل تتراجع نقابة الموسيقيين عن التحقيق مع شيرين عبد الوهاب؟

قرار الإحالة قائم دون تغيير

انتقادات لـ مصطفى كامل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تراجع، برئاسة الفنان، عن قرار إحالة الفنانة، إلى التحقيق، في اتهامها بالإساءة إلى الملحن، خلال حفلها الأخير بالكويت.وبدوره، كشف مصدر مسؤول من داخل نقابة المهن الموسيقية، مدى صحة تلك الأنباء، مؤكدًا لـ"الخليج 365"، أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وقرار إحالة شيرين عبد الوهاب للتحقيق لازال قائمًا كما هو، حيث إنّ أمر التراجع لم يُطرح للتشاور بين أعضاء المجلس من الأساس، ومن المقرر الإعلان عن موعد التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة.وكان البعض قد وجه انتقادات للفنان مصطفى كامل، باعتباره نقيب الموسيقيين، وذلك بسبب إحالة شيرين للتحقيق، لعل أبرزهم الناقد طارق الشناوي، الذي تساءل عبر حسابه على "فيس بوك"، بقوله: "هل زلة لسان تستحق من نقابة الموسيقيين إحالة أوراق عضو للتحقيق؟ لا أحد قطعاً فوق القانون، ولا يمكن لأحد أن يدافع عن خطأ"، متابعاً: "اخطأت وأدركت واعتذرت، ولو حاسبناها على زلة لسان علينا أن نحاسب في نفس الوقت عشرات من القيادات عبر التاريخ انفلتت منهم كلمات مماثلة".

وأضاف "الشناوي": "نقابة الموسيقيين لديها هموم وتحديات أكبر، أتمنى أن ينتبه لها أولاً النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، فعشرات بل مئات لا يعملون.. على النقيب توجيه طاقته لخلق فرص عمل لهؤلاء بدلاً من تبديد طاقته في زلة لسان".



المتحدث باسم النقابة للنقاد: نقد قرارات النقابة ليس له علاقة بالنقد

وأصدر الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، بيانًا على خلفية الرسائل التي وجهها بعض النقاد للفنان مصطفى كامل، خلال الساعات الماضية، قائلًا إنّ: "هناك خلطًا كبيرًا يحدث حاليًا بين نقد الأعمال الفنية ونقد الشخصيات أو القرارات التي لا ترتبط مباشرة بالإبداع الفني"، موضحًا أن النقد الفني الحقيقي هو عملية موضوعية تهدف إلى تحليل الأعمال الفنية من حيث الفكرة، الأداء، التقنية، التأثير، والإبداع، مما يسهم في تقييم جودة العمل وإثراء الذوق العام، بعيدًا عن التعرض للحياة الشخصية أو المواقف الخاصة بالفنانين.

وأضاف أن "النقد لا يجب أن يتحول إلى هجوم على الفنانين أو تدخل في آرائهم وحياتهم الشخصية"، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه يفقد النقد مصداقيته ويحوّله إلى أداة للضغط أو محاكم تفتيش اجتماعية، مُشددًا على أن نقد قرارات النقابات أو المواقف الشخصية للفنانين يخرج عن نطاق النقد الفني ويدخل في إطار النقاش الاجتماعي، وهو أمر يجب أن يكون منفصلاً تمامًا عن النقد الموجه للأعمال الفنية.

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