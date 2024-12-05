تفاصيل شخصية أسماء جلال في مسلسل فقرة الساحر قبل عرضه

فتاة ذكية تعشق التكنولوجيا والقرصنة

طه دسوقي يتميز بالذكاء الحاد

View this post on Instagram A post shared by TVision (@tvisioneg)

عدد حلقات "فقرة الساحر"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - تعيش الفنانة، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تعمل على أكثر من مشروع، كما تترقب عرض مسلسلها الجديد، والذي يجمعها بالثنائيومن المقرر عرضه يوم 19 ديسمبر الجاري.وتُجسد أسماء جلال، خلال أحداث مسلسل "فقرة الساحر"، شخصية "لمي"، وهي فتاة ذكية تعشق التكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية، حيث تربت مع عمتها بعد فقدان والديها، وتتبع فلسفة "الغاية تبرر الوسيلة"، ولا تتردد في استخدام مهاراتها لتحقيق أهدافها.أما طه دسوقي، سيظهر في دور "مِكس"، شاب في العشرينيات، يعيش مع والدته في منطقة متوسطة الحال في المعادي.يتميز بالذكاء الحاد، الخيال الواسع، وحب رسم الجرافيتي، لكنه خجول ويفضل العمل من خلف الكواليس، فيما سيظهر الفنان علي قاسم، في شخصية "ألفي" شاب طموح في منتصف العشرينيات، يحلم بالسفر إلى إيطاليا لتحقيق أحلامه، ويتميز بشخصيته الاجتماعية وشغفه بالمظهر الأنيق رغم ظروفه المادية الصعبة.

"فقرة الساحر" سيُعرض عبر منصة "يانغو بلاي"، وهو مكون من 8 حلقات فقط، والمسلسل مستوحى من أحداث حقيقية ويمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة، وينتمي إلى نوعية أعمال السطو الجريئة، فهو عبارة عن رحلة مليئة بالمفاجآت، حيث يستخدم الأصدقاء مواهبهم لتحقيق أحلامهم لكن سرعان ما تتعقد الأمور مع ظهور تحديات غير متوقعة.

وتدور أحداث المسلسل، حول 3 أصدقاء مقربين، وهم: "لمى" و"مِكس" و"ألفي" الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططاً في تنفيذ عمليات احتيال ذكية. يهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدي خفيف.

أبطال وصُنّاع "فقرة الساحر"

يُشارك في بطولة المسلسل، بجانب طه دسوقي وأسماء جلال وعلي قاسم، مجموعة من المواهب الصاعدة، ويشهد العمل ظهور عدد من كبار النجوم كضيوف شرف مثل بسمة ووليد فواز، وآخرين سيُجرى الكشف عنهم تباعاً مع عرض الحلقات، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن، الذي يعود للساحة الدرامية بعد غياب 3 سنوات بعد نجاحه الكبير في آخر أعماله "لعبة نيوتن".

https://www.instagram.com/p/DDKEDeZoX4c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDKEDeZoX4c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDKEDeZoX4c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أسماء جلال تنافس في رمضان 2025

وفي سياق آخر، بدأت أسماء جلال تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" قبل أيام، تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان 2025، والعمل بطولة هشام ماجد ومصطفى غريب وشيرين ومحمد عبدالعظيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف؛ مثل انتصار وإنجي وجدان وإنعام سالوسة وريم خوري وإيمان السيد، وتأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

ويدور المسلسل في إطار درامي طريف وكوميدي لأجواء الأسر، وتعاملها اليومي مع الخادمات وما يتبعها من مواقف، ومن المتوقع أن يتم عرض العمل في 15 حلقة فقط، مثل الموسم الأول من العمل.

أما طه دسوقي، سيتعاون في رمضان المقبل، مع الفنان أحمد مالك، في مسلسل جديد لأول مرة، بعنوان "ولعة ومفتاح"، والعمل فكرة أحمد مالك وإخراج عصام عبد الحميد.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».