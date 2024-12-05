ميرنا وليد - بيروت - نشرت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو للنجمة سيلينا غوميز من أحد البرامج، وقد تم سؤالها عن مستقبل علاقتها مع بيني بلانكو، الا ان اجابتها كانت مثـ يرة للجدل، اذ قالت: "انا غير متأكدة، لكني أقضي وقت ممتع معه".
على صعيد آخر أبهرت سيلينا غوميز متابعيها مؤخرا بإطلالتها، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة لامعة، فقد إرتدت فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأسود، بكمين طويلين، وإعتمدت لشعرها تسريحة بغاية الجمال، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر إجابة سيلينا غوميز على سؤال مستقبل علاقتها بـ بيني بلانكو تحدث ضجة بين متابعيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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