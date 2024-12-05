بالصورة- من داخل الحرم المكي.. ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري صورة مع متابعيها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها الكعبة الشريفة، و ذلك أثناء تواجدها في الحرم المكي في المملة العربية السعودية، خلال قيامها بمناسك العمرة.



و في وقت سابق، ظهرت الممثلة المصرية ياسمين صبري في أحدث إطلالة لها وهي تستمتع برحلتها على متن طائرة خاصة، حيث شاركت متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ياسمين في الصور وهي تتناول وجبة صحية من الخضار على متن طائرة خاصة.

وتألقت ياسمين بإطلالة أنيقة وبسيطة، حيث ارتدت بليزر أوف وايت مزين بخطوط سوداء مع بنطلون متناسق من دار الأزياء الشهيرة "غوتشي".

وزينت الإطلالة بمجوهرات ذهبية أنيقة من "كارتيه"، فيما أضفت حقيبة وردية اللون لمسة ناعمة على مظهرها، وتركت شعرها منسدلاً بأسلوب جذاب وبسيط.

